Chasse nocturne

Entrez dans un monde de monstres et de dieux. Atia est une Nefas, un monstre qui se nourrit de la peur et des cauchemars. Dernière de son espèce, elle se cache dans les ombres du monde pour échapper aux dieux, aussi violents qu'imprévisibles. Silas est un Héraut, chargé par les dieux de transmettre leurs messages et de transporter les morts. Dépouillé de ses souvenirs et de son humanité, il rêve de retrouver sa vie d'avant et de briser sa malédiction. Lorsqu'Atia enfreint une loi sacrée, les dieux la privent de ses pouvoirs et lâchent leurs monstres à ses trousses. Silas lui propose alors un marché : si elle l'aide à retrouver son humanité, il l'aidera à venger sa famille et à affronter ses poursuivants. Cependant, rompre de tels enchantements n'est pas une tâche aisée et ils devront chasser trois entités redoutables pour y parvenir : un vampire, une banshee et le dieu qui a ruiné leur vie. Mais leurs sentiments naissants pourraient bien mettre en péril la traque qui devait redonner du sens à leur vie...