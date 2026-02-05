Inscription
#Album jeunesse

Le coup de la cacahuète

Edouard Manceau

En quelques coups de crayons et beaucoup d'imagination, comment changer une trop grande cacahuète en petite cacahuète à croquer ? Quand l'art de la narration joue avec la magie du dessin nait un grand album d'humour ! Une cacahuète trop grande pour être croquer ? Ajoutons-lui des pattes, des yeux, une bouche, des dents, des oreilles et voici... un lapin ! Un lapin qui perd une dent. Dent que va lui prendre la petite souris. En échange d'une pièce. Pièce qui va lui être voler par un oiseau chapardeur. Petit oiseau chapardeur à qui l'on va enlever les pattes, les yeux... Magique, voici... une petite cacahuète ! Et croc !

Par Edouard Manceau
Chez Sens dessus dessous

|

Auteur

Edouard Manceau

Editeur

Sens dessus dessous

Genre

Autres éditeurs (P à T)

Le coup de la cacahuète

Edouard Manceau

Paru le 05/02/2026

48 pages

Sens dessus dessous

13,90 €

9782385071202
