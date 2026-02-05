La fille de la Colline

Un premier roman intense, dans les pas d'une jeune Française d'origine turque, qui met tout en oeuvre pour tracer sa voie loin des traditions de son pays natal. Dans son enfance sur la Colline Pomme, près d'Ankara, Sibel s'était promis de ne jamais avoir de garçon. Plus tard, devenue mère à Paris, lorsque son fils de deux ans se retrouve dans le coma, elle est assaillie par les remords et les questionnements. Au chevet de son enfant, dans cette angoisse de l'attente en réanimation, deux périodes fondatrices de sa vie ressurgissent : ses premières années en Turquie, dans une communauté alévie marquée par les traditions n'offrant que peu d'avenir aux femmes en dehors du mariage ; et l'époque où, après son arrivée en France, elle a passé ses nuits dans des clubs, accro à l'ecstasy, à la cocaïne, à la musique électro et aux hommes. Si elle a désormais mis un terme à ces excès, Sibel comprend qu'elle doit impérativement se réconcilier avec les différentes parts d'elle-même pour sauver son fils. Entremêlant les trois époques de la vie de Sibel avec brio et une énergie contagieuse, Sevin Sahin nous fait ressentir ce parcours aussi chaotique que bouleversant : colère adolescente face au carcan familial et religieux, pulsations et sensualité des nuits parisiennes, doutes et angoisses d'une femme incertaine de son propre instinct maternel. Tout entier tendu vers la question de la survie de l'enfant, ce premier roman est animé de bout en bout par l'incroyable élan vital de Sibel, déterminée à aller de l'avant sans jamais renoncer à la moindre parcelle de sa liberté et de son bonheur de vivre.