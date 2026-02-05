Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

La fille de la Colline

Sevin Sahin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un premier roman intense, dans les pas d'une jeune Française d'origine turque, qui met tout en oeuvre pour tracer sa voie loin des traditions de son pays natal. Dans son enfance sur la Colline Pomme, près d'Ankara, Sibel s'était promis de ne jamais avoir de garçon. Plus tard, devenue mère à Paris, lorsque son fils de deux ans se retrouve dans le coma, elle est assaillie par les remords et les questionnements. Au chevet de son enfant, dans cette angoisse de l'attente en réanimation, deux périodes fondatrices de sa vie ressurgissent : ses premières années en Turquie, dans une communauté alévie marquée par les traditions n'offrant que peu d'avenir aux femmes en dehors du mariage ; et l'époque où, après son arrivée en France, elle a passé ses nuits dans des clubs, accro à l'ecstasy, à la cocaïne, à la musique électro et aux hommes. Si elle a désormais mis un terme à ces excès, Sibel comprend qu'elle doit impérativement se réconcilier avec les différentes parts d'elle-même pour sauver son fils. Entremêlant les trois époques de la vie de Sibel avec brio et une énergie contagieuse, Sevin Sahin nous fait ressentir ce parcours aussi chaotique que bouleversant : colère adolescente face au carcan familial et religieux, pulsations et sensualité des nuits parisiennes, doutes et angoisses d'une femme incertaine de son propre instinct maternel. Tout entier tendu vers la question de la survie de l'enfant, ce premier roman est animé de bout en bout par l'incroyable élan vital de Sibel, déterminée à aller de l'avant sans jamais renoncer à la moindre parcelle de sa liberté et de son bonheur de vivre.

Par Sevin Sahin
Chez Philippe Rey

|

Auteur

Sevin Sahin

Editeur

Philippe Rey

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La fille de la Colline par Sevin Sahin

Commenter ce livre

 

La fille de la Colline

Sevin Sahin

Paru le 05/02/2026

173 pages

Philippe Rey

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384822799
9782384822799
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.