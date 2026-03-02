La Corse des enfants

Un voyage éblouissant commence. Guidé par Antone et Livia, tu pars visiter l'île de Beauté. Avec eux, tu vas explorer des villages uniques et des falaises fantastiques, plonger dans la Méditerranée et respirer le maquis. Pas à pas, page à page, tu pourras découvrir des aiguilles spectaculaires, croiser des cochons, des tortues et des mouflons, faire connaissance avec Pasquale Paoli et déguster du brocciu ou des canistrelli. Benvenuti in Corsica, bienvenue en Corse !