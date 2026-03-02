Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

La Corse des enfants

Hugues Bioret, H.bioret

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un voyage éblouissant commence. Guidé par Antone et Livia, tu pars visiter l'île de Beauté. Avec eux, tu vas explorer des villages uniques et des falaises fantastiques, plonger dans la Méditerranée et respirer le maquis. Pas à pas, page à page, tu pourras découvrir des aiguilles spectaculaires, croiser des cochons, des tortues et des mouflons, faire connaissance avec Pasquale Paoli et déguster du brocciu ou des canistrelli. Benvenuti in Corsica, bienvenue en Corse !

Par Hugues Bioret, H.bioret
Chez Bonhomme de Chemin

|

Auteur

Hugues Bioret, H.bioret

Editeur

Bonhomme de Chemin

Genre

Livres-jeux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Corse des enfants par Hugues Bioret, H.bioret

Commenter ce livre

 

La Corse des enfants

Hugues Bioret, H.bioret

Paru le 02/03/2026

Bonhomme de Chemin

11,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791092714784
9791092714784
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : la littérature appelle à renouer avec le vivant Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.