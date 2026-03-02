Inscription
#Roman francophone

Chaque jour de ma vie

Lily Morton

ActuaLitté
Jed Walker pense traverser une crise de la quarantaine. Le seul problème ? Cette crise est bien trop agréable pour qu'il ait envie d'y mettre fin. Devenu veuf très jeune, il évite soigneusement toute relation susceptible de le blesser à nouveau. Il a son entreprise d'organisation de mariages, Confetti Hitched, qui tourne à merveille, et une succession d'aventures sans lendemain. C'est tout ce qu'il lui faut pour être heureux. Du moins, c'est ce qu'il croit. Seul Artie, son jeune assistant, parvient à perturber cette tranquillité bien ordonnée. Doux, attentionné, doté d'un humour désarmant, il a cette étrange capacité à apaiser l'esprit de Jed. Alors, quand Artie vient lui demander de l'aide, Jed est prêt à remuer ciel et terre pour lui. C'est ainsi qu'il se retrouve embarqué dans un faux mariage avec lui... Dommage que tout cela soit pour de faux. Ou peut-être pas ? #FakeRelationship #AgeGap #OfficeRomance

Par Lily Morton
Chez MXM Bookmark

|

Auteur

Lily Morton

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Romance et érotique LGBT

Retrouver tous les articles sur Chaque jour de ma vie par Lily Morton

Commenter ce livre

 

Chaque jour de ma vie

Lily Morton

Paru le 02/03/2026

300 pages

MXM Bookmark

19,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
9791038168725
© Notice établie par ORB
plus d'informations

