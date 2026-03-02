Chaque jour de ma vie

Jed Walker pense traverser une crise de la quarantaine. Le seul problème ? Cette crise est bien trop agréable pour qu'il ait envie d'y mettre fin. Devenu veuf très jeune, il évite soigneusement toute relation susceptible de le blesser à nouveau. Il a son entreprise d'organisation de mariages, Confetti Hitched, qui tourne à merveille, et une succession d'aventures sans lendemain. C'est tout ce qu'il lui faut pour être heureux. Du moins, c'est ce qu'il croit. Seul Artie, son jeune assistant, parvient à perturber cette tranquillité bien ordonnée. Doux, attentionné, doté d'un humour désarmant, il a cette étrange capacité à apaiser l'esprit de Jed. Alors, quand Artie vient lui demander de l'aide, Jed est prêt à remuer ciel et terre pour lui. C'est ainsi qu'il se retrouve embarqué dans un faux mariage avec lui... Dommage que tout cela soit pour de faux. Ou peut-être pas ? #FakeRelationship #AgeGap #OfficeRomance