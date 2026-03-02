Mariés sur un malentendu

Ce qui se passe à Vegas... aurait vraiment dû rester à Vegas, bon sang. Je n'aurais jamais dû sortir sans culotte ce soir-là. Je suis persuadée que rien de tout ceci ne serait arrivé si je ne m'étais pas retrouvée suspendue à un balcon de Las Vegas, les fesses à l'air. Et, bien sûr, le seul témoin de mon humiliation était Camden Cox, le garçon qui me pourrissait la vie au collège. Même s'il est canon, plein aux as et, je dois bien l'admettre, très drôle, je vois clair dans son jeu : il cherche juste à me mettre dans son lit. Aucune chance. Mais je suis Sophie Abbott, la reine de la catastrophe, et, cette fois, je frappe fort. Une nuit dans la ville du péché, quelques verres de trop, un moment d'égarement et... Au réveil, je suis nue dans sa chambre. Et je crois qu'on est mariés. #FauxMariage #EnemiesToLovers #ProximitéForcée