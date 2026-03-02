Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Mariés sur un malentendu

Claire Kingsley

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce qui se passe à Vegas... aurait vraiment dû rester à Vegas, bon sang. Je n'aurais jamais dû sortir sans culotte ce soir-là. Je suis persuadée que rien de tout ceci ne serait arrivé si je ne m'étais pas retrouvée suspendue à un balcon de Las Vegas, les fesses à l'air. Et, bien sûr, le seul témoin de mon humiliation était Camden Cox, le garçon qui me pourrissait la vie au collège. Même s'il est canon, plein aux as et, je dois bien l'admettre, très drôle, je vois clair dans son jeu : il cherche juste à me mettre dans son lit. Aucune chance. Mais je suis Sophie Abbott, la reine de la catastrophe, et, cette fois, je frappe fort. Une nuit dans la ville du péché, quelques verres de trop, un moment d'égarement et... Au réveil, je suis nue dans sa chambre. Et je crois qu'on est mariés. #FauxMariage #EnemiesToLovers #ProximitéForcée

Par Claire Kingsley
Chez MXM Bookmark

|

Auteur

Claire Kingsley

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mariés sur un malentendu par Claire Kingsley

Commenter ce livre

 

Mariés sur un malentendu

Claire Kingsley

Paru le 02/03/2026

376 pages

MXM Bookmark

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791038146419
9791038146419
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : la littérature appelle à renouer avec le vivant Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.