#Beaux livres

Permis Bateau Côtier

Editions Casa

Cet ouvrage constitue l'outil idéal pour préparer et réussir son permis côtier. Conçu par des moniteurs du permis bateau, il répond parfaitement aux objectifs pédagogiques de l'examen, en suivant pas à pas le programme du permis. Les dessins en 3D, la mise en valeur de ce qu'il faut retenir et la clarté de la mise en page permettent d'acquérir facilement les connaissances théoriques et pratiques. Afin de vérifier ses acquis et de se placer en situation réelle d'examen, Ce livre comporte sept examens avec 280 questions et leurs corrigés.

Editions Casa
Chez Editions Casa



Auteur

Editions Casa

Editeur

Editions Casa

Genre

Guide de navigation, permis bâ

Permis Bateau Côtier

Editions Casa

Paru le 05/02/2026

172 pages

Editions Casa

14,95 €

9782380586343
