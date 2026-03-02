Fièvre sous les tropiques ; Inavouables désirs ; Pour une seule nuit...

Fièvre sous les tropiques, Debbi Rawlins Carly compte bien profiter de sa semaine aux Caraïbes : soleil, plage... et rencontres ! Mais voilà qu'elle tombe sur Rick Baxter, le camarade de son adolescence. Certes devenu très sexy, il semble cependant décidé à lui gâcher ses vacances ! Car Rick la voit toujours comme la fille irréprochable du pasteur, et joue les protecteurs chaque fois qu'un bel apollon s'approche d'elle... Inavouables désirs, Cathy Yardley Lincoln Stone toise Juliana. Acceptera-t-il de lui faire passer les tests d'entrée au mystérieux Club des Joueurs ? Elle sait qu'il la trouve capricieuse et immature, mais elle doit le convaincre... pour monnayer son expérience auprès d'une chaîne de télé, et rembourser ses dettes ! Alors quand le regard de Lincoln trahit le trouble qu'il ressent, Juliana décide d'en tirer parti... Pour une seule nuit... , Nancy Warren Hailey déteste l'imprévu. Aussi, quand le charme renversant et le corps sublime de Rob Klassen l'empêchent de se concentrer sur son travail, et envahissent ses rêves, elle décide d'agir. Puisqu'elle ne peut éviter son plus important client, elle cédera, pour une nuit, à son désir, et se remettra au travail. Une nuit, une seule. Mais peut-être la plus excitante de toute sa vie... Romans réédités