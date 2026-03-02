Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Fièvre sous les tropiques ; Inavouables désirs ; Pour une seule nuit...

Debbi Rawlins, Cathy Yardley, Nancy Warren

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Fièvre sous les tropiques, Debbi Rawlins Carly compte bien profiter de sa semaine aux Caraïbes : soleil, plage... et rencontres ! Mais voilà qu'elle tombe sur Rick Baxter, le camarade de son adolescence. Certes devenu très sexy, il semble cependant décidé à lui gâcher ses vacances ! Car Rick la voit toujours comme la fille irréprochable du pasteur, et joue les protecteurs chaque fois qu'un bel apollon s'approche d'elle... Inavouables désirs, Cathy Yardley Lincoln Stone toise Juliana. Acceptera-t-il de lui faire passer les tests d'entrée au mystérieux Club des Joueurs ? Elle sait qu'il la trouve capricieuse et immature, mais elle doit le convaincre... pour monnayer son expérience auprès d'une chaîne de télé, et rembourser ses dettes ! Alors quand le regard de Lincoln trahit le trouble qu'il ressent, Juliana décide d'en tirer parti... Pour une seule nuit... , Nancy Warren Hailey déteste l'imprévu. Aussi, quand le charme renversant et le corps sublime de Rob Klassen l'empêchent de se concentrer sur son travail, et envahissent ses rêves, elle décide d'agir. Puisqu'elle ne peut éviter son plus important client, elle cédera, pour une nuit, à son désir, et se remettra au travail. Une nuit, une seule. Mais peut-être la plus excitante de toute sa vie... Romans réédités

Par Debbi Rawlins, Cathy Yardley, Nancy Warren
Chez Harlequin

|

Auteur

Debbi Rawlins, Cathy Yardley, Nancy Warren

Editeur

Harlequin

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Fièvre sous les tropiques ; Inavouables désirs ; Pour une seule nuit... par Debbi Rawlins, Cathy Yardley, Nancy Warren

Commenter ce livre

 

Fièvre sous les tropiques ; Inavouables désirs ; Pour une seule nuit...

Debbi Rawlins, Cathy Yardley, Nancy Warren

Paru le 02/03/2026

560 pages

Harlequin

7,30 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782280528146
9782280528146
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : la littérature appelle à renouer avec le vivant Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.