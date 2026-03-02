Inscription
#Roman francophone

Une royale négociation

LaQuette

S'il veut succéder à son père sur le trône, le prince Jasiri doit se marier - et vite. Son plan ? Epouser Reigna Devereaux. Certes, la jeune femme a refusé sa demande deux ans plus tôt, mettant fin à leur histoire d'amour passionnée, mais aujourd'hui Jasiri sait qu'elle se pliera à ses moindres désirs. Car il a cette fois les moyens de son ambition ! Si Reigna veut conserver la propriété familiale à laquelle elle tient tant, il lui faudra céder aux exigences de Jasiri en restant son épouse dévouée durant deux ans !

Chez Harlequin

Auteur

Editeur

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Une royale négociation

Paru le 02/03/2026

160 pages

4,95 €

9782280526791
