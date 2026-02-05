Inscription
#Imaginaire

Queen of Faces Tome 1 . Edition collector

Mathilde Tamae-Bouhon, Petra Lord

Un démon donne naissance à un ange. Un idiot, à un génie. Et d'un pion naîtra une reine. En moins d'un jour, Ana est devenue une voleuse, une fugitive, une mercenaire pour l'un des plus grands mages du pays... tout ça dans le but d'intégrer l'école de magie de ses rêves. Mais parviendra-t-elle à tirer son épingle du jeu avant que son monde ne sombre sous les flots ? Prisonnière d'un corps qu'elle n'a pas choisi et qui la tue à petit feu, Anabelle Gage n'a plus qu'un an à vivre. Son dernier espoir pour obtenir un nouveau corps - et en bonne santé, celui-là ? Intégrer Parangon, la prestigieuse école de magie de Caimor. Mais quand elle échoue à l'examen d'entrée, elle décide en dernier recours de voler un châssis tout neuf au nez et à la barbe des pires criminels du pays. Prise sur le fait par nul autre que le directeur de Parangon, Ana se voit offrir un choix qui n'en est pas vraiment un : être exécutée pour son crime ou travailler comme mercenaire pour le vieux mage... et peut-être obtenir une place à l'académie. Touchant du doigt son rêve, elle se résout alors à enchaîner les missions et à faire équipe avec une étrange bande de dangereux renégats. Bientôt, pourtant, Ana va être entraînée dans une machination qui la dépasse, sur fond de révolte contre l'élite de la nation, de résurgence de magie noire et de montée des eaux implacable. Fantasy et ambiance dark academia sont au rendez-vous de ce premier roman de Petra Lord, qui explore des thèmes comme l'identité et le genre avec un message fort : le plus important reste encore d'écrire soi-même la suite de son histoire.

Par Mathilde Tamae-Bouhon, Petra Lord
Chez Lumen

|

Auteur

Mathilde Tamae-Bouhon, Petra Lord

Editeur

Lumen

Genre

Fantasy

Retrouver tous les articles sur Queen of Faces Tome 1 . Edition collector par Mathilde Tamae-Bouhon, Petra Lord

Commenter ce livre

 

Queen of Faces Tome 1 . Edition collector

Petra Lord trad. Mathilde Tamae-Bouhon

Paru le 05/02/2026

653 pages

Lumen

26,00 €

9782371025318
