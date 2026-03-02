L'enlèvement d'une promise ; Au secours d'une damoiselle

L'enlèvement d'une promise, Anne Herries Londres, XVIIe siècle Depuis son retour en Angleterre un mois plus tôt, Deborah n'a reçu aucune missive de Nicholas Trevern, marquis de Vere. Et voici que son père lui apprend aujourd'hui la prochaine union du marquis avec l'infante d'Espagne... Pourtant, Nicholas ne l'avait-il pas enlevée au péril de sa vie pour la sauver de la terrible union à laquelle elle était promise avec Miguel Cortes ? Tombée sous le charme de son ravisseur, elle pensait, à tort, être payée d'amour en retour... Au secours d'une damoiselle, Meriel Fuller Angleterre, XIIIe siècle Désormais veuve, Lady Cecily est prête à tout pour protéger son héritage, y compris à fomenter le plan le plus dangereux. Un plan qui aurait fonctionné, si elle n'avait pas été démasquée par le chevalier Lachlan de Drummuir. Ce fidèle du roi ne manquera pas de la dénoncer, elle le sait. Pourtant, alors qu'elle s'apprête à se rendre à la cour pour y être jugée, Lachlan lui fait une offre surprenante : il la protégera, elle et son héritage, si elle l'épouse. Cecily hésite. Quelle est la raison de cette proposition ? Et comment l'accepter, alors que tous ses sens s'embrasent en présence de Lachlan ? Romans réédités