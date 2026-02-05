Un road-trip incandescent. " - ; Cap ou pas cap de lui montrer tes seins ! On avait oublié de se branler hier soir, Raphaël l'avait remarqué en lançant le film. Et puis la flemme, la fatigue avaient gagné. Ce matin, écrasés par le stress du départ, nous sommes partis trop vite, sans écouter l'envie de jouir. On ne roule que depuis vingt minutes et déjà ça démange. On a quitté la ville et le périph, sous un ciel blanc comme s'il allait neiger. Nous sommes le 29 juillet et la fin du monde aura lieu dans vingt-cinq ans". Au cours de ce road-trip incandescent, nous sommes coincés avec Raphaël et Clémentine, au plus près de leurs corps et de leurs pensées. Dans l'habitacle surchauffé de la voiture, ce sont toutes les problématiques du couple qui se révèlent, des plus triviales aux plus subtiles. A l'image de ses précédents, ce nouveau roman de Claire Von Corda, dense, cru et poétique, est traversé par une énergie sexuelle puissante et une sensibilité à fleur de peau qui ne laisseront aucune lecteurice indemne.