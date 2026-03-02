Inscription
#Roman francophone

Le rêve de Grace ; Une famille pour le play-boy ; Mariés avant minuit

Teresa Southwick, Nadine Gonzalez, Fiona Brand

Le rêve de Grace, Teresa Southwick Grace est une professionnelle. Engagée par Logan pour s'occuper de sa petite Cassie durant quelques mois, elle est résolue à étouffer le coup de coeur qu'elle ressent pour son patron. Hélas, vivre sous le même toit que lui ne fait qu'attiser son trouble : le rancher taciturne est bel et bien l'homme de ses rêves ! Aurait-elle trouvé, auprès de Logan et de sa fille, une famille ? Une famille pour le play-boy, Nadine Gonzalez Eve doit retrouver le père de son neveu dont elle a la garde. Contre toute attente, devant l'irrésistible Rafael Wentworth, elle perd la raison et s'abandonne, le temps d'une nuit. Dès le lendemain, Eve doit renouer avec ses responsabilités - et refuser la proposition de Rafael de poursuivre leur liaison... En effet, quel avenir pourrait-elle avoir auprès de cet éternel play-boy ?? Mariés avant minuit, Fiona Brand Marié d'ici minuit. C'est la seule manière pour Damon Wyatt de toucher l'héritage de son grand-oncle. Acculé, il propose un mariage arrangé à Jenna Beaumont, son ancienne amante qu'il n'a jamais oubliée. Tous deux conviennent de se séparer dans deux mois. Mais l'attirance de Damon pour Jenna est telle qu'il pourrait bientôt briser toutes les règles de leur contrat... Romans réédités

Par Teresa Southwick, Nadine Gonzalez, Fiona Brand
Chez Harlequin

|

Auteur

Teresa Southwick, Nadine Gonzalez, Fiona Brand

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Le rêve de Grace ; Une famille pour le play-boy ; Mariés avant minuit

Teresa Southwick, Nadine Gonzalez, Fiona Brand

Paru le 02/03/2026

480 pages

Harlequin

8,93 €

9782280526401
