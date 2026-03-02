Surprise à Nashville ; Idylle avec un cardiologue

Surprise à Nashville, Deanne Anders Bree est émue, alors qu'elle vient de décrocher un poste de sage-femme à la Maternité de Nashville. La clinique est très réputée, et le salaire lui permettra d'offrir à sa nièce chérie, dont elle est la tutrice, le confort qu'elle mérite. Seule ombre au tableau : elle va devoir collaborer avec le Dr Knox Collins. Certes, il s'agit d'un gynécologue talentueux, mais c'est aussi l'homme qui a détruit la vie de sa soeur autrefois. Et surtout, le père caché de sa petite Ally... Idylle avec un cardiologue, Janice Lynn Réchappée d'une relation toxique, Hailey savoure son nouveau départ sous le soleil de Floride. Ici, elle compte mener une existence tranquille, loin des tracas sentimentaux, tout en se consacrant à son métier de médecin. Pourtant, il lui suffit de poser les yeux sur Cayden, son charmant confrère cardiologue, pour que ses sens s'affolent. Cet homme est la perfection incarnée, et un professionnel accompli... Pour lui seul, peut-elle prendre le risque d'aimer ?