Comment optimiser votre chemin de vie grâce à la numérologie karmique

Un livre de référence sur la numérologie karmique, fruit de 30 ans d'expertise et de pratique de l'auteur. " Les hommes sont comme les chiffres : ils n'acquièrent de valeur que par leur position. " Napoléon Bonaparte Et si votre bonheur résidait en la position de chaque chiffre de votre date de naissance ? Dans cet ouvrage, vous découvrirez que le karma est un chemin, pas une fatalité. Rien n'est figé. Tout est mouvement. Ainsi, vous pouvez changer la trajectoire de votre vie à tout moment en acceptant pleinement les failles de votre date de naissance tout en les corrigeant. Au fil des pages, vous comprendrez ce qu'est venue expérimenter votre âme au cours de cette incarnation et ce qu'elle ramène d'incarnations précédentes. Vous pourrez aussi explorer les influences transgénérationnelles qu'elle porte en elle ainsi que les objectifs de vie que vous avez programmés. Grâce à de nombreux exemples permettant d'illustrer l'apprentissage des nombres et leur importance sur votre chemin d'âme, vous trouverez des pistes et des clés d'évolution pour comprendre l'origine de vos blocages, libérer vos peurs et réussir votre mission d'incarnation.