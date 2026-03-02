Le diamant d'Antonio

La spécialité de Riley ? Organiser des demandes en mariage originales pour ses clients. Mais le dernier en date, le milliardaire italien Antonio Salvaggio, n'a jamais eu l'intention de se remarier. S'il fait appel à elle aujourd'hui, c'est pour qu'elle organise pour lui de fausses fiançailles... dont elle jouerait le rôle principal ! Touchée malgré elle par les motivations d'Antonio, Riley accepte ce drôle de contrat. Tout en craignant que le diamant à son doigt ne lui paraisse trop réel...