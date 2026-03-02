Inscription
#Polar

Un père dans la tourmente ; Pour sauver celle qu'il aime - Un visage dans l'ombre

Nichole Severn, Barb Han, Jan Hambright

ActuaLitté
Un père dans la tourmente, Nichole Severn La fillette gît, inconsciente, sur le trottoir... Benning se précipite vers elle et soupire, soulagée : sa fille de six ans est indemne. Mais son frère jumeau a été enlevé par les hommes qui les ont agressés. Poussé par l'urgence, il décide de faire appel à Ana pour retrouver son fils. Ana, la seule enquêtrice en qui il ait confiance. Ana qui a brisé son coeur sept ans plus tôt... Pour sauver celle qu'il aime, Barb Han Dalton Butler vit un cauchemar... Quatorze ans après le décès de sa fiancée, une autre jeune fille est retrouvée morte dans les mêmes circonstances ; et la police conclut, là encore, à un suicide. Seule Leanne West, détective à la police de Dallas, décide d'aider Dalton à enquêter sur le tueur. Mais ils ignorent que celui-ci les observe et que Leanne est sa prochaine cible... Un visage dans l'ombre, Jan Hambright Arrivé au ranch d'Eve Brooks pour la protéger de ceux qui veulent s'emparer de sa fortune, J. P. Ryker est dérouté. Celle-ci, défigurée par une explosion, ne lui parle que dissimulée derrière un paravent. Mais peu à peu, une troublante complicité naît... Un sentiment contre lequel J. P. doit lutter, car, des années plus tôt, il a mené la mission du FBI qui a coûté la vie à la soeur d'Eve... Romans réédités

Par Nichole Severn, Barb Han, Jan Hambright
Chez Harlequin

|

Auteur

Nichole Severn, Barb Han, Jan Hambright

Editeur

Harlequin

Genre

Suspense romantique

Un père dans la tourmente ; Pour sauver celle qu'il aime - Un visage dans l'ombre

Nichole Severn, Barb Han, Jan Hambright

Paru le 02/03/2026

768 pages

Harlequin

9,35 €

ActuaLitté
9782280525534
