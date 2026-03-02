Quelqu'un te surveille ; Blessés par le passé

Quelqu'un te surveille, Amanda Stevens "Il revient... " Chaque soir, Ellie reçoit ce message anonyme pendant l'émission de radio qu'elle anime. Hantée par le souvenir de la nuit fatale durant laquelle deux de ses amies ont disparu, terrifiée à l'idée que l'homme qui les a enlevées est peut-être de retour, elle accepte d'enquêter aux côtés de Sam Reece, un séduisant agent du FBI qui a rouvert ce dossier vieux de quinze ans... Blessés par le passé, Tyler Anne Snell "Dane, tu es le seul en qui j'ai confiance, aide-nous ! " Tandis qu'il roule vers le collège où Rachel et l'un de ses élèves sont retenus en otage, Dane sent son coeur s'emballer. Car, s'il ne doute pas qu'il parviendra à les libérer, il ignore comment il réagira face à Rachel, la femme de son meilleur ami tué en service sept ans plus tôt. Rachel, qu'il n'a pas revue depuis et dont il a toujours été amoureux... Romans réédités