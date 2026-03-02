Inscription
#Roman francophone

Pacte avec un célibataire

Abby Green

Mariage arrangé Un mariage sous contrat, une union de convenance : ils avaient tout prévu... sauf de tomber amoureux ! Dans la vie comme dans les affaires, Primo Holt sait ce qu'il veut. Et aujourd'hui, c'est une femme dont il a besoin. Bien sûr, il ne recherche pas le grand amour - il n'est pas niais à ce point ! - mais plutôt une partenaire. Une épouse qui saura tenir son rôle auprès de lui et surtout lui offrir un descendant. Mais alors qu'il propose le mariage à Faye MacKenzie, l'héritière farouche d'une grande lignée, il comprend vite qu'il ne sera pas seul à dicter ses conditions, dans ce pacte sulfureux...

Par Abby Green
Chez Harlequin

|

Auteur

Abby Green

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Pacte avec un célibataire

Abby Green

Paru le 02/03/2026

160 pages

Harlequin

4,95 €

9782280523936
