#Roman francophone

Loin de l’éclat

Emmanuel Robic

Essayer, essayer encore. Il y a toujours un fil ténu, précaire, où un équilibre reste à trouver au milieu des temps sombres qui pourraient faire taire toute joie : entre enfance et émerveillement, amour et humilité, douleur et fragilité de la vie, en portant son attention voire sa vigilance au détail, à l'infime, qui prennent essor dans le souffle des mots, l'auteur propose un cheminement pour saisir ce qui ne serait que passager et est peut-être, justement, essentiel. Dans le peu de paroles, dans une présence presque effacée de l'être, il y a aussi l'espoir d'une rencontre des voix, de l'écriture à la lecture : une source de joie comme une étincelle qui ferait apparaître une durée là où tout semblait éphémère. Aller à la rencontre d'une autre vie, d'une enfance nouvelle, d'un éclat de lumière dans la nature, tisser avec sobriété une écriture proche du fragment qui pourrait révéler et conduire vers une joie infime mais présente : c'est la tentative toujours recommencée de Loin de l'éclat.

Par Emmanuel Robic
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Emmanuel Robic

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Poésie

Paru le 05/02/2026

150 pages

16,00 €

9782336590523
