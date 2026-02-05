Inscription
#Essais

Dynamique de la transformation numérique et développement économique et social de la Côte d’Ivoire

André Banhouman Kamaté, Bassémory Koné

La contribution de l'économie numérique au PIB du pays est d'environ 6% en 2024 avec un indice de développement numérique en progression de + 11 au score IDI passant de 59. 0 en 2023 à 65. 3 en 2024 selon le rapport 2024 de l'Union Internationale de la Télécommunication. Il est donc apparu important de s'interroger sur la contribution de ce secteur, en pleine expansion, au développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Le présent ouvrage offre une analyse transversale et critique de la transformation du numérique dans des secteurs aussi stratégiques que la finance, la santé, l'éducation et la gouvernance.

Par André Banhouman Kamaté, Bassémory Koné
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

André Banhouman Kamaté, Bassémory Koné

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Ouvrages généraux

Paru le 05/02/2026

244 pages

Editions L'Harmattan

25,00 €

9782336586168
