Longtemps réduite à une lecture militaire et technique, la sécurité maritime s'impose aujourd'hui comme un champ d'action publique complexe, hybride et en permanente recomposition. Située au croisement du politique, du stratégique et du managérial, elle mobilise des logiques d'organisation, de régulation et d'anticipation traversées par de multiples tensions : entre civil et militaire, local et international, urgence sécuritaire et gouvernance durable. Dans une perspective à la fois théorique, empirique et comparative, cet ouvrage propose une analyse sociologique et organisationnelle des dispositifs maritimes, en soulignant les processus de coordination interinstitutionnelle, les jeux de pouvoir, ainsi que les apprentissages liés à la gestion des risques et des crises. En s'appuyant sur les terrains ouest-africains et le Golfe de Guinée, emblématiques de l'internationalisation des enjeux maritimes, l'auteur met en lumière les héritages institutionnels, les régulations instables et les recompositions permanentes qui façonnent les politiques de sécurisation maritime. Cet ouvrage s'adresse aux chercheurs, étudiants, praticiens et décideurs publics désireux de comprendre les transformations contemporaines de la sécurité maritime et les défis d'une gouvernance intégrée des espaces maritimes.