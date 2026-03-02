Inscription
#Imaginaire

Scrutin à la provençale

Olivier Bauza

ActuaLitté
Résumé : Le petit village de Boucanas est en ébullition ! Les élections municipales sont imminentes et les deux prétendants au trône multiplient les coups bas. Gustave Pescadou, maire sortant, voit d'un très mauvais oeil l'arrivée de Mike Stevenson, un parachuté millionnaire, qui fait rêver les villageois avec ses projets démesurés, alors que lui n'a toujours pas attaqué les travaux du terrain de pétanque réclame depuis des années. La campagne s'annonce difficile et le dénouement incertain. Pauvre Pescadou, il est dans la mouscaille... Note de l'éditeur : Cette bande dessinée aborde le thème des élections municipales avec humour, dérision et une certaine tendresse. C'est en observant son père, élu de son village, qui se démenait pour satisfaire ses administrés, qu'Olivier a imaginé cette aventure haute en couleur, à mi chemin entre Don Camillo et La gloire de mon " maire ". Cette BD s'attache à croquer le quotidien d'un village provençal, sans jamais prendre parti politiquement.

Par Olivier Bauza
Chez Artis

|

Auteur

Olivier Bauza

Editeur

Artis

Genre

Divers

Scrutin à la provençale

Olivier Bauza

Paru le 19/02/2026

104 pages

Artis

15,00 €

ActuaLitté
9782959295522
