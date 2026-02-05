Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Les enfants en difficulté

Ousseynou Faye

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'histoire des enfants apparaît comme un domaine de recherche encore peu exploré. Ce livre vise à faire reculer les frontières des friches en retraçant et en questionnant les visages et les parcours d'une catégorie de mineurs, celle des enfants en difficulté. Il met en scène ceux d'entre eux qui ont connu l'infortune, subi l'abandon parental, porté l'étiquette de déviant ou de celle de sujet en danger, vécu l'enfer de l'apprentissage, du confiage, de l'adoption ou de la mise sous tutelle. La réaction à ces différentes figures de (con)damnation s'est déclinée en termes d'élaboration, d'application et de suivi de politiques et programmes d'action centrés sur le contrôle, la répression, la rédemption et/ou l'assistance. Ces procès participent du mode de gouvernance et d'administration d'un pouvoir d'Etat expérimentant, aussi bien au XIXe qu'au XXe siècle, l'injonction à la prise en compte des interventions disruptives ou non d'autres forces qui entendent influer sur les vécus des humains. A l'instar de l'Eglise, des philanthropes se réclamant du monde musulman, des ONG et des rouages organisateurs du système des Nations unies Interviennent également ; leurs initiatives font apparaître l'enfant en difficulté sous les traits d'une cible géopolitique.

Par Ousseynou Faye
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Ousseynou Faye

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Ouvrages généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les enfants en difficulté par Ousseynou Faye

Commenter ce livre

 

Les enfants en difficulté

Ousseynou Faye

Paru le 05/02/2026

304 pages

Editions L'Harmattan

31,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336550169
9782336550169
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.