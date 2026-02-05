Les enfants en difficulté

L'histoire des enfants apparaît comme un domaine de recherche encore peu exploré. Ce livre vise à faire reculer les frontières des friches en retraçant et en questionnant les visages et les parcours d'une catégorie de mineurs, celle des enfants en difficulté. Il met en scène ceux d'entre eux qui ont connu l'infortune, subi l'abandon parental, porté l'étiquette de déviant ou de celle de sujet en danger, vécu l'enfer de l'apprentissage, du confiage, de l'adoption ou de la mise sous tutelle. La réaction à ces différentes figures de (con)damnation s'est déclinée en termes d'élaboration, d'application et de suivi de politiques et programmes d'action centrés sur le contrôle, la répression, la rédemption et/ou l'assistance. Ces procès participent du mode de gouvernance et d'administration d'un pouvoir d'Etat expérimentant, aussi bien au XIXe qu'au XXe siècle, l'injonction à la prise en compte des interventions disruptives ou non d'autres forces qui entendent influer sur les vécus des humains. A l'instar de l'Eglise, des philanthropes se réclamant du monde musulman, des ONG et des rouages organisateurs du système des Nations unies Interviennent également ; leurs initiatives font apparaître l'enfant en difficulté sous les traits d'une cible géopolitique.