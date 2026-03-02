Sur la paisible planète d'Alunthéria, la jeune princesse Sa'ara veille sur un royaume d'harmonie... jusqu'au jour où un vent glacé annonce le retour d'un mal oublié. Le redoutable Marek, maître d'une magie noire, surgit pour s'emparer du trône et de Sa'ara. Pour sauver son monde, la princesse s'engage dans une quête à travers les étoiles, accompagnée de Félina, métamorphe intrépide, et de Lobo, énigmatique homme-loup. Guidée par les Oracles, elle doit retrouver l'Elu capable de vaincre le démon. Mondes lointains, secrets anciens, alliances dangereuses... Le destin de l'univers repose désormais entre les mains d'une princesse au coeur pur. Et si un seul acte de courage pouvait tout changer ?