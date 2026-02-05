Décrochez votre job en quelques semaines grâce à l’IA

Boostez votre profil et trouvez les meilleures opportunités d'emploi grâce à l'intelligence artificielle Trouver un emploi n'a jamais été aussi simple... ni aussi difficile. Simple, parce que les outils d'intelligence artificielle ouvrent aujourd'hui des possibilités immenses. Difficile, parce que la concurrence s'intensifie et que les méthodes d'hier ne suffisent plus. Dans ce livre, l'auteur partage le condensé de son expérience de terrain en une méthode claire et accessible pour : - utiliser intelligemment l'IA (ChatGPT, mais aussi Notion AI, Canva AI et Mock AI) ; - créer un dossier de candidature complet et percutant ; - prendre la parole avec confiance ; - préparer son CV et ses entretiens même sans information préalable ; - créer un profil LinkedIn qui attire naturellement les recruteurs. Les objectifs : - Gagner un temps précieux. - Eviter les erreurs courantes. - Découvrir toutes les astuces qui ont fait leurs preuves auprès de milliers de candidats. Trouver un job ne doit pas être un parcours du combattant, avec les bonnes stratégies et les bons outils, c'est un processus beaucoup plus simple qu'il n'y paraît !