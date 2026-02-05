Nauffrage sur l'île mystérieuse

Bienvenue dans le village de Nano et Maffy où chaque bloc cache une monstrueuse aventure ! Nano rêve d'être un aventurier, mais il est encore trop petit pour ça. Pour s'occuper, il passe son temps à faire des bêtises. Et le voilà coincé avec Maffy sur une île remplie de monstres ! Forcés à fuir dans une mine mystérieuse, ce qu'ils vont trouver à l'intérieur pourrait bien les surprendre... Parution simultanée des tomes 1 et 2 !