#Roman jeunesse

Nauffrage sur l'île mystérieuse

Karl Olsberg, Philip Ach, Nelly Ganancia

Bienvenue dans le village de Nano et Maffy où chaque bloc cache une monstrueuse aventure ! Nano rêve d'être un aventurier, mais il est encore trop petit pour ça. Pour s'occuper, il passe son temps à faire des bêtises. Et le voilà coincé avec Maffy sur une île remplie de monstres ! Forcés à fuir dans une mine mystérieuse, ce qu'ils vont trouver à l'intérieur pourrait bien les surprendre... Parution simultanée des tomes 1 et 2 !

Par Karl Olsberg, Philip Ach, Nelly Ganancia
Chez Pocket

|

Auteur

Karl Olsberg, Philip Ach, Nelly Ganancia

Editeur

Pocket

Genre

Pocket jeunesse (6 à 9 ans)

Nauffrage sur l'île mystérieuse

Karl Olsberg, Philip Ach trad. Nelly Ganancia

Paru le 05/02/2026

160 pages

Pocket

6,80 €

9782266358033
