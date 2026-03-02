Inscription
Un papa pour Zoe ; La protégée du médecin ; Les amoureux du Mississippi

Fiona Lowe, Karin Baine, Susan Carlisle

Un papa pour Zoe - La protégée du médecin - Les amoureux du Mississippi Prix choc Blanche - 30 % Un papa pour Zoe, Fiona Lowe Enceinte d'une petite fille qu'elle prénommera Zoé, Meredith espère trouver à la campagne un peu de sérénité. Mais très vite, elle tombe amoureuse ! En effet, le charme de Raphaël, son nouveau voisin, agit comme un baume sur son coeur. Hélas, leur relation est vouée à l'échec, elle le sait : comment pourrait-elle imposer à Raphaël l'enfant d'un autre ? La protégée du médecin, Karin Baine Lola se méfie des hommes. Jusqu'à ce qu'elle rencontre son nouveau chef de clinique, le Dr Henry Benoît. Celui-ci est parfait dans son rôle de mentor : protecteur, compréhensif, et Lola s'enthousiasme pour ce jeune docteur français. Mais lorsqu'un baiser vient rompre ce que Lola voyait comme une belle amitié, elle panique devant les sentiments qui l'envahissent... Les amoureux du Mississippi, Susan Carlisle Shay consacre toute son énergie au cabinet médical qu'elle a fondé dans l'Etat du Mississippi. Si elle est heureuse de recevoir l'aide du Dr Matt Chapman, un brillant chirurgien qu'on lui envoie pour un remplacement, elle sait qu'elle ne doit pas s'attacher à lui. Certes, leur entente professionnelle est évidente et leur attirance irrésistible, mais Matt repartira bientôt, loin d'elle... Romans réédités

Par Fiona Lowe, Karin Baine, Susan Carlisle
Chez Harlequin

|

Auteur

Fiona Lowe, Karin Baine, Susan Carlisle

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Paru le 02/03/2026

480 pages

Harlequin

8,30 €

9782280528740
