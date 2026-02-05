Inscription
#Polar

Enquête à la petite pharmacie littéraire

Joseph Antoine, Elena Molini

ActuaLitté
La Petite Pharmacie Littéraire devient le théâtre d'une enquête piquante et décalée, à consommer sans modération ! Dans sa Petite Pharmacie littéraire, Blu prescrit ses livres comme autant de précieux remèdes, pour soigner l'âme et panser les coeurs. Mais le jour où son amie Rachele est accusée du meurtre de son compagnon, Blu va devoir s'improviser enquêtrice. Pour la guider sur le chemin de la vérité, elle pourra compter sur le soutien des plus grands détectives de la littérature, Sherlock Holmes, Miss Marple ou encore Auguste Dupin. Mais sauront-ils ensemble comprendre les indices pour faire la lumière sur cette affaire ?

Enquête à la petite pharmacie littéraire

Elena Molini trad. Joseph Antoine

Paru le 05/02/2026

432 pages

9,30 €

