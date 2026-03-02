Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Deux médecins à Miami ; Un héritage empoisonné

Joanna Neil, Ann McIntosh

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Deux médecins à Miami, Ann McIntosh Pour le Dr Regina Montgomery, ce remplacement dans un hôpital de Miami est une belle opportunité. Un pas de plus vers son objectif : devenir chef de service. Pourtant, elle déchante en découvrant qu'elle doit collaborer avec le Dr Mateo Herrera, l'homme qui autrefois nourrissait ses fantasmes... S'il ne s'est jamais rien passé entre eux, le désir est toujours là, et Mateo ne lui cache pas son envie de voir leur relation devenir plus intime... Un héritage empoisonné, Joanna Neil Revoir Nate Branscombe ? Depuis que celui-ci l'a quittée, deux ans plus tôt, le Dr Sophie Trent s'y refuse catégoriquement. Aussi est-elle furieuse d'apprendre qu'il est de retour dans le village du Devon où ils ont grandi tous deux, et qu'il va devenir son collègue... Quel cauchemar ! Pourtant, quand il s'avance vers elle, c'est le choc. Nate est encore plus beau que dans ses souvenirs et, surtout, il semble s'être donné pour but de la reconquérir... Romans réédités

Par Joanna Neil, Ann McIntosh
Chez Harlequin

|

Auteur

Joanna Neil, Ann McIntosh

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Deux médecins à Miami ; Un héritage empoisonné par Joanna Neil, Ann McIntosh

Commenter ce livre

 

Deux médecins à Miami ; Un héritage empoisonné

Joanna Neil, Ann McIntosh

Paru le 02/03/2026

288 pages

Harlequin

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782280528733
9782280528733
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : la littérature appelle à renouer avec le vivant Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.