Deux médecins à Miami ; Un héritage empoisonné

Deux médecins à Miami, Ann McIntosh Pour le Dr Regina Montgomery, ce remplacement dans un hôpital de Miami est une belle opportunité. Un pas de plus vers son objectif : devenir chef de service. Pourtant, elle déchante en découvrant qu'elle doit collaborer avec le Dr Mateo Herrera, l'homme qui autrefois nourrissait ses fantasmes... S'il ne s'est jamais rien passé entre eux, le désir est toujours là, et Mateo ne lui cache pas son envie de voir leur relation devenir plus intime... Un héritage empoisonné, Joanna Neil Revoir Nate Branscombe ? Depuis que celui-ci l'a quittée, deux ans plus tôt, le Dr Sophie Trent s'y refuse catégoriquement. Aussi est-elle furieuse d'apprendre qu'il est de retour dans le village du Devon où ils ont grandi tous deux, et qu'il va devenir son collègue... Quel cauchemar ! Pourtant, quand il s'avance vers elle, c'est le choc. Nate est encore plus beau que dans ses souvenirs et, surtout, il semble s'être donné pour but de la reconquérir... Romans réédités