Nuit de passion à New York

Khalid, prince d'Al-Zahan, ne perd jamais le contrôle. Jamais. Il maîtrise ses émotions et ne laisse personne entrevoir qui il est, sous le vernis royal. Pourtant, lorsqu'il croise le regard d'Aubrey, à New York, il sent soudain son armure se fissurer. Est-ce la fragilité de la jeune femme, son innocence qui a raison de ses dernières résistances ? Incapable de réprimer ses pulsions, il cède à cette attirance inouïe et passe une nuit avec Aubrey. Tout en sachant qu'au petit matin il devra lui dire adieu pour accomplir son devoir... Roman réédité