#Roman francophone

Nuit de passion à New York

Carol Marinelli

Khalid, prince d'Al-Zahan, ne perd jamais le contrôle. Jamais. Il maîtrise ses émotions et ne laisse personne entrevoir qui il est, sous le vernis royal. Pourtant, lorsqu'il croise le regard d'Aubrey, à New York, il sent soudain son armure se fissurer. Est-ce la fragilité de la jeune femme, son innocence qui a raison de ses dernières résistances ? Incapable de réprimer ses pulsions, il cède à cette attirance inouïe et passe une nuit avec Aubrey. Tout en sachant qu'au petit matin il devra lui dire adieu pour accomplir son devoir... Roman réédité

Chez Harlequin

Roman d'amour, roman sentiment

Nuit de passion à New York

Paru le 02/03/2026

160 pages

4,95 €

9782280528658
