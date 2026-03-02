Inscription
#Roman francophone

Captive d'un brigand

Georgie Lee

ActuaLitté
Virginie, XVIIIe siècle Capturée par des pirates masqués au large des côtes de Virginie, Lady Cassandra est sous le choc en découvrant Richard Davenport aux commandes de l'opération. Richard... l'homme à qui elle a offert sa main quelques années plus tôt et qu'elle pensait disparu en mer. Richard qui exige qu'elle lui remette des documents confidentiels de la plantation familiale dont elle vient d'hériter, si elle veut rester en vie. Pourquoi devrait-elle céder à cet homme qui n'a pas hésité à l'abandonner pour une vie de hors-la-loi ? Roman réédité

Par Georgie Lee
Chez Harlequin

|

Auteur

Georgie Lee

Editeur

Harlequin

Genre

Romance historique

Retrouver tous les articles sur Captive d'un brigand par Georgie Lee

Commenter ce livre

 

Captive d'un brigand

Georgie Lee

Paru le 02/03/2026

320 pages

Harlequin

7,90 €

ActuaLitté
9782280526494
© Notice établie par ORB
