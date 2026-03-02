Captive d'un brigand

Virginie, XVIIIe siècle Capturée par des pirates masqués au large des côtes de Virginie, Lady Cassandra est sous le choc en découvrant Richard Davenport aux commandes de l'opération. Richard... l'homme à qui elle a offert sa main quelques années plus tôt et qu'elle pensait disparu en mer. Richard qui exige qu'elle lui remette des documents confidentiels de la plantation familiale dont elle vient d'hériter, si elle veut rester en vie. Pourquoi devrait-elle céder à cet homme qui n'a pas hésité à l'abandonner pour une vie de hors-la-loi ? Roman réédité