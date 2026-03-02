Inscription
#Polar

A la recherche de la vérité ; Le lac des disparues

Carol Ericson, Colleen Thompson

ActuaLitté
A la recherche de la vérité, Colleen Thompson En découvrant le ranch de Beau Kingston, Emma ne se doute pas que son enquête concernant les méfaits des éoliennes sur la faune va tourner au drame. D'abord, son assistant meurt dans des circonstances mystérieuses. Puis elle est victime d'une série d'intimidations... Décidée à poursuivre ses investigations, elle s'interroge : quel est donc le rôle du séduisant Beau Kingston dans cette inquiétante affaire ? Le lac des disparues, Carol Ericson Alors qu'elle enquête sur une série de meurtres liés à un trafic de drogue dans la région des Grands Lacs, Aria Calletti fait la connaissance de Grayson Rhodes, employé sur le port. Elle le recrute comme indicateur, sans savoir que le séduisant docker travaille sous couverture et qu'il est là pour les mêmes raisons qu'elle. Car sa soeur, mère d'un bébé de sept mois, fait partie des victimes... Romans réédités

Par Carol Ericson, Colleen Thompson
Chez Harlequin

|

Auteur

Carol Ericson, Colleen Thompson

Editeur

Harlequin

Genre

Suspense romantique

A la recherche de la vérité ; Le lac des disparues

Carol Ericson, Colleen Thompson

Paru le 02/03/2026

416 pages

Harlequin

8,90 €

ActuaLitté
9782280525510
