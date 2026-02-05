Inscription
#Essais

Le meurtre de Weimar

Johann Chapoutot

A partir d'un fait divers, une histoire politique et culturelle de la République de Weimar et de sa fin, ainsi que du Parti nazi, depuis les origines jusqu'à la Nuit des longs couteaux Quand la République de Weimar est-elle morte ? On retient généralement un événement central : l'appel à la chancellerie, à Berlin, d'Adolf Hitler. On ne prête guère d'attention à un autre fait, provincial, obscur : l'assassinat violent, dans un bourg reculé de Silésie, d'un ouvrier communiste par cinq SA ivres et brutaux. Débordé par une base impatiente, Hitler fait une entorse à son légalisme proclamé et prend fait et cause pour les assassins. Le gouvernement commue la peine des meurtriers. L'Etat de droit prend fin : les nazis revendiquent une nouvelle légalité, qui fait des meurtriers des soldats et d'un crime, un acte de guerre ou de justice. Ce fait divers invite à une histoire politique et culturelle de la République de Weimar, mais aussi du parti nazi : le contentieux entre la base SA et la hiérarchie du parti devait être réglé plus tard, lors de la Nuit des longs couteaux.

Chez Presses Universitaires de France

Allemagne

Paru le 05/02/2026

157 pages

10,00 €

9782130880486
