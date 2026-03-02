Souviens-toi de nous ; Traqués

Souviens-toi de nous, Nicole Helm Norah... Cal la croyait morte, et voici qu'il la découvre dans ce fossé, inanimée, avec un bébé ! Aussitôt, il appelle ses frères d'armes, avec qui il vit sous couverture, dans un ranch isolé. Mise à l'abri avec son bébé, Norah, amnésique, ne peut fournir aucune explication. Mais, si elle est arrivée jusqu'à eux, c'est qu'ils sont en danger. Cal, qui a tout fait pour oublier Norah, doit l'aider à se souvenir... de leur amour. Traqués, Debra Webb Megan Lewis semble être une femme sans histoires, dans une ville paisible. Mais, lorsqu'elle tue un homme qui agressait une voisine, le séduisant Griff s'interroge : la jolie brune est-elle une ancienne policière... ou une tueuse expérimentée ? Déchirée, celle-ci ne peut lui avouer la vérité, d'autant que ceux dont elle se cachait ont retrouvé sa trace... Et pour protéger celui qu'elle aime, Megan doit disparaître.