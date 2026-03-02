Inscription
#Polar

Souviens-toi de nous ; Traqués

Nicole Helm, Debra Webb

Souviens-toi de nous, Nicole Helm Norah... Cal la croyait morte, et voici qu'il la découvre dans ce fossé, inanimée, avec un bébé ! Aussitôt, il appelle ses frères d'armes, avec qui il vit sous couverture, dans un ranch isolé. Mise à l'abri avec son bébé, Norah, amnésique, ne peut fournir aucune explication. Mais, si elle est arrivée jusqu'à eux, c'est qu'ils sont en danger. Cal, qui a tout fait pour oublier Norah, doit l'aider à se souvenir... de leur amour. Traqués, Debra Webb Megan Lewis semble être une femme sans histoires, dans une ville paisible. Mais, lorsqu'elle tue un homme qui agressait une voisine, le séduisant Griff s'interroge : la jolie brune est-elle une ancienne policière... ou une tueuse expérimentée ? Déchirée, celle-ci ne peut lui avouer la vérité, d'autant que ceux dont elle se cachait ont retrouvé sa trace... Et pour protéger celui qu'elle aime, Megan doit disparaître.

Par Nicole Helm, Debra Webb
Chez Harlequin

|

Auteur

Nicole Helm, Debra Webb

Editeur

Harlequin

Genre

Suspense romantique

Souviens-toi de nous ; Traqués

Nicole Helm, Debra Webb

Paru le 02/03/2026

416 pages

Harlequin

8,90 €

9782280525497
© Notice établie par ORB
