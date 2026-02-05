Inscription
La danse classique

Delphine Soucail, Claudine Colozzi

Un voyage au coeur de la danse classique, entre passion, rigueur et grâce, en partenariat et avec les magnifiques photos de l'Opéra national de Paris. Découvrez la magie de la danse classique grâce à ce document créé en partenariat avec l'Opéra de Paris ! Qu'est-ce que la danse classique ? Où apprend-on à danser ? A quel âge monte-t-on sur les pointes ? Comment réussir le grand écart ? Comment devient-on Etoile ? Comment retient-on tous les pas d'un ballet ? Suis les pas des plus grands danseurs et découvre les positions, techniques et astuces pour progresser ! Entre à l'Ecole de danse, puis pousse grand les portes de l'Opéra, à la rencontre des petits rats et des Etoiles qui font vivre des ballets époustouflants ! Un livre captivant à offrir à tous les enfants à partir de 7 ans, qui rêvent de découvrir la danse classique et de se glisser dans les coulisses des spectacles !

Par Delphine Soucail, Claudine Colozzi
Chez Nathan

Delphine Soucail, Claudine Colozzi

Nathan

Musique et danse

Paru le 05/02/2026

32 pages

8,20 €

9782095061531
