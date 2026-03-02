Inscription
#Roman francophone

Une proposition enivrante

Trish Morey

Dominico Estefan se délecte de son pouvoir dans les affaires et de son succès auprès des femmes. Et il n'est pas question pour lui de se faire passer la corde au cou ! Alors, quand sa mère lui fait part de son souhait de le voir marié avant de mourir, il refuse de tomber dans le piège. Plutôt que d'épouser l'une des nombreuses prétendantes, il préfère s'allier à une femme qui cherchera à le quitter à la première occasion. Une union de convenance, voilà ce qu'il compte proposer à Marianne, la comptable si sérieuse qui travaille pour lui ! Et rien de plus... ?

Par Trish Morey
Chez Harlequin

|

Auteur

Trish Morey

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Une proposition enivrante par Trish Morey

Commenter ce livre

 

Une proposition enivrante

Trish Morey

Paru le 02/03/2026

160 pages

Harlequin

4,95 €

9782280524322
