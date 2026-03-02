Une proposition enivrante

Dominico Estefan se délecte de son pouvoir dans les affaires et de son succès auprès des femmes. Et il n'est pas question pour lui de se faire passer la corde au cou ! Alors, quand sa mère lui fait part de son souhait de le voir marié avant de mourir, il refuse de tomber dans le piège. Plutôt que d'épouser l'une des nombreuses prétendantes, il préfère s'allier à une femme qui cherchera à le quitter à la première occasion. Une union de convenance, voilà ce qu'il compte proposer à Marianne, la comptable si sérieuse qui travaille pour lui ! Et rien de plus... ?