#Roman jeunesse

Une faim d'ogre !

Laurent Audouin, Anne-Gaëlle Balpe

Un roman illustré délirant dès 6 ans, mêlant humour déjanté, frissons légers et aventures scolaires dans un univers où l'imagination transforme les peurs enfantines en fous rires. A l'école, les amis du CP découvrent un drôle de type, énorme, avec de grandes dents, une barbe épaisse... Et si le gouter ne se passait pas comme prévu ? Oseras-tu découvrir comment ces mini-héros de 6 ans vont affronter ce géant à l'appétit gargantuesque ? Pour les 6 ans et plus : aventures scolaires, humour déjanté et frissons légers garantis !

Par Laurent Audouin, Anne-Gaëlle Balpe
Chez Nathan

|

Auteur

Laurent Audouin, Anne-Gaëlle Balpe

Editeur

Nathan

Genre

Nathan poche (6 à 8 ans)

Retrouver tous les articles sur Une faim d'ogre ! par Laurent Audouin, Anne-Gaëlle Balpe

Commenter ce livre

 

Une faim d'ogre !

Laurent Audouin, Anne-Gaëlle Balpe

Paru le 05/02/2026

32 pages

Nathan

6,20 €

9782095060572
