Une faim d'ogre !

Un roman illustré délirant dès 6 ans, mêlant humour déjanté, frissons légers et aventures scolaires dans un univers où l'imagination transforme les peurs enfantines en fous rires. A l'école, les amis du CP découvrent un drôle de type, énorme, avec de grandes dents, une barbe épaisse... Et si le gouter ne se passait pas comme prévu ? Oseras-tu découvrir comment ces mini-héros de 6 ans vont affronter ce géant à l'appétit gargantuesque ? Pour les 6 ans et plus : aventures scolaires, humour déjanté et frissons légers garantis !