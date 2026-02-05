Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Conjugaison progressive du français A1 A2

Odile Grand-Clément

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ouvrage de Conjugaison en français langue étrangère (FLE) dans la collection Progressive destiné aux grands adolescents et adultes niveau débutant (A1/A2). Ce qui fait le succès de cet ouvrage de conjugaison : Une organisation claire : la leçon sur le page de gauche : les exercices sur la page de droite 51 chapitres présentant les points généralement abordés aux niveaux A1 et A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues Un apprentissage progressif : il suit la progression naturelle des méthodes de français Un usage souple : pour la classe ou en auto-apprentissage Une préparation adaptée eux certifications : un entrainement efficace pour mieux réussir aux examens. A découvrir dans cette deuxième édition revue et augmentée : Un CD audio avec 30 minutes de documents sonores support aux activités communicatives Et. . un livre web, 100% en ligne, inclus Un livret de corrigés est proposé à part (ISBN 978-209-038444-4 ).

Par Odile Grand-Clément
Chez Nathan

|

Auteur

Odile Grand-Clément

Editeur

Nathan

Genre

Grammaire

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Conjugaison progressive du français A1 A2 par Odile Grand-Clément

Commenter ce livre

 

Conjugaison progressive du français A1 A2

Odile Grand-Clément

Paru le 05/02/2026

144 pages

Nathan

30,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782090363449
9782090363449
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.