Conjugaison progressive du français A1 A2

Ouvrage de Conjugaison en français langue étrangère (FLE) dans la collection Progressive destiné aux grands adolescents et adultes niveau débutant (A1/A2). Ce qui fait le succès de cet ouvrage de conjugaison : Une organisation claire : la leçon sur le page de gauche : les exercices sur la page de droite 51 chapitres présentant les points généralement abordés aux niveaux A1 et A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues Un apprentissage progressif : il suit la progression naturelle des méthodes de français Un usage souple : pour la classe ou en auto-apprentissage Une préparation adaptée eux certifications : un entrainement efficace pour mieux réussir aux examens. A découvrir dans cette deuxième édition revue et augmentée : Un CD audio avec 30 minutes de documents sonores support aux activités communicatives Et. . un livre web, 100% en ligne, inclus Un livret de corrigés est proposé à part (ISBN 978-209-038444-4 ).