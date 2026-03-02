Inscription
#Imaginaire

Tu seras boucher, mon fils

Maribé

ActuaLitté
Un jour, des hommes prirent conscience que la Terre moribonde criait à l'aide, que le monde devait changer. Tout avait alors (re)commencé avec un goût de sucre, une douceur qui faisait du bien au moral, jusqu'à ce que les lois abusives du nouveau gouvernement se multiplient. Retors-le-rouge, village d'irréductibles, a alors décidé de résister... Aujourd'hui, le village est en émoi. Sidoine, le facteur, vient de trouver un quartier de boeuf, jeté au bord de la route. C'est la panique, il faut trouver un coupable, et vite, car, par décret gouvernemental, la consommation de viande est... interdite ! Il s'agit sûrement d'un coup fourré d'un abattoir concurrent ! Dans le village, l'équilibre entre pro et anti-gouvernement est devenu précaire. Au milieu de ce chaos, Eduar Lenoir, héritier d'une dynastie de bouchers, refuse de reprendre l'affaire familiale. Végétarien, il poursuit un idéal et va se retrouver coincé entre enquête, justice punitive, marché noir, héritage empoisonné et quête personnelle. Un roman dystopique où l'on rit jaune, où l'on court vite, où l'humour grince et où l'on découvre qu'un rêve peut être plus dangereux qu'un couteau aiguisé.

Par Maribé
Chez Editions du Basson

|

Auteur

Maribé

Editeur

Editions du Basson

Genre

Science-fiction

Retrouver tous les articles sur Tu seras boucher, mon fils par Maribé

Commenter ce livre

 

Tu seras boucher, mon fils

Maribé

Paru le 02/03/2026

400 pages

Editions du Basson

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

ActuaLitté
9782931242186
© Notice établie par ORB
plus d'informations

