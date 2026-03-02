Tu seras boucher, mon fils

Un jour, des hommes prirent conscience que la Terre moribonde criait à l'aide, que le monde devait changer. Tout avait alors (re)commencé avec un goût de sucre, une douceur qui faisait du bien au moral, jusqu'à ce que les lois abusives du nouveau gouvernement se multiplient. Retors-le-rouge, village d'irréductibles, a alors décidé de résister... Aujourd'hui, le village est en émoi. Sidoine, le facteur, vient de trouver un quartier de boeuf, jeté au bord de la route. C'est la panique, il faut trouver un coupable, et vite, car, par décret gouvernemental, la consommation de viande est... interdite ! Il s'agit sûrement d'un coup fourré d'un abattoir concurrent ! Dans le village, l'équilibre entre pro et anti-gouvernement est devenu précaire. Au milieu de ce chaos, Eduar Lenoir, héritier d'une dynastie de bouchers, refuse de reprendre l'affaire familiale. Végétarien, il poursuit un idéal et va se retrouver coincé entre enquête, justice punitive, marché noir, héritage empoisonné et quête personnelle. Un roman dystopique où l'on rit jaune, où l'on court vite, où l'humour grince et où l'on découvre qu'un rêve peut être plus dangereux qu'un couteau aiguisé.