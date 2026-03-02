Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Antonin Artaud

Murielle Compère-Demarcy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Antonin Artaud, Moi le Mômo le Mu de Murielle Compère-Demarcy fait suite à Alchimiste du soleil pulvérisé, Poème pour Antonin Artaud paru dans la même collection chez Z4 Editions en janvier 2019. Le temps a passé, et l'écriture de Murielle Compère-Demarcy s'est de même transformée. Toujours aussi fusionnelle avec son mentor l'auteure nous lance un poème syncopé dans la peau d'Antonin. On y retrouvera tous les ingrédients de l'écriture-cri d'Artaud. Symbiose singulière : Artaud ressuscité par les mots de Murielle devenue Antonin, ou plus exactement devenue Murielle-Antonin Artaud. Croisant Van Gogh le suicidé et portant son regard critique actuel sur l'autour de l'oeuvre.

Par Murielle Compère-Demarcy
Chez Editions Douro

|

Auteur

Murielle Compère-Demarcy

Editeur

Editions Douro

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Antonin Artaud par Murielle Compère-Demarcy

Commenter ce livre

 

Antonin Artaud

Murielle Compère-Demarcy

Paru le 02/03/2026

92 pages

Editions Douro

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384065974
9782384065974
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : la littérature appelle à renouer avec le vivant Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.