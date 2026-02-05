Avant de sombrer

Lorsque Jérôme se réveille à l'hôpital, tout lui revient à l'esprit : l'échange téléphonique houleux avec sa femme, puis sa terrible sortie de route en rentrant de Nîmes, un soir d'orage. Mais quand un avocat qui prétend le connaître lui présente une autre version de l'histoire, la confusion s'installe. Non, il n'a pas eu d'accident de voiture, mais a été violemment agressé dans la prison où il purge une longue peine... pour le meurtre de son épouse. Afin de recouvrer sa liberté, Jérôme doit résoudre les mystères d'un passé qui lui est étranger. Au risque de faire ressurgir le monstre qui l'a englouti...