#Polar

Avant de sombrer

Cyril Carrère

ActuaLitté
Lorsque Jérôme se réveille à l'hôpital, tout lui revient à l'esprit : l'échange téléphonique houleux avec sa femme, puis sa terrible sortie de route en rentrant de Nîmes, un soir d'orage. Mais quand un avocat qui prétend le connaître lui présente une autre version de l'histoire, la confusion s'installe. Non, il n'a pas eu d'accident de voiture, mais a été violemment agressé dans la prison où il purge une longue peine... pour le meurtre de son épouse. Afin de recouvrer sa liberté, Jérôme doit résoudre les mystères d'un passé qui lui est étranger. Au risque de faire ressurgir le monstre qui l'a englouti...

Par Cyril Carrère
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Cyril Carrère

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Thrillers

Avant de sombrer

Cyril Carrère

Paru le 05/02/2026

384 pages

Editions Gallimard

8,60 €

ActuaLitté
9782073143969
© Notice établie par ORB
