Après un première voyage au coeur de l'Afghanistan, Cédric Tassan, explorateur à vélo, repart cette fois vers l'extrême nord du pays, dans les montagnes isolées du corridor de Wakhan. Là-haut, à plus de 4000 mètres d'altitude, entre les frontières infranchissables du Pakistan, de la Chine et du Tadjikistan, vivent les Wakhis, un peuple de montagnards musulmans ismaéliens. Depuis des siècles, ils entretiennent un fragile équilibre avec une nature rude, affrontent un climat implacable et perpétuent des traditions ancestrales. Mais cet équilibre millénaire vacille. Une nouvelle route est en construction : elle doit relier l'Afghanistan à la Chine et s'inscrire dans le vaste projet des Nouvelles Routes de la Soie initiées par Pékin. A coups d'explosifs et de bulldozers, une piste éventre désormais ces vallées autrefois coupées du monde. Demain, des camions y déferleront, des villes surgiront, et déjà la rareté de l'eau et le réchauffement climatique menacent la survie des villages. Dans ce territoire oublié, l'arrivée de nouvelles populations, dont les nomades kuchis et d'autres groupes sunnites, bouleverse l'équilibre religieux et tribal. Entre conflits ethniques, pénuries de ressources et pollution annoncée, quel avenir pour les Wakhis ? A travers son regard de réalisateur et photographe, Cédric Tassan signe un témoignage rare, sensible et engagé sur un peuple à la croisée des mondes, dont la voix risque de se perdre au milieu du vacarme du progrès.