Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

Apnée

Sonja Delzongle

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Sur les bords de la mer Rouge, en Egypte, le jeune prodige Lukas Berger s'élance pour battre le record du monde d'apnée. Devant lui s'ouvre le Blue Hole, un gouffre réputé pour sa beauté autant que pour sa dangerosité. Lukas n'en remontera pas. Une dérive, un malaise ? Mais alors pourquoi sa montre est-elle accrochée au câble qui le reliait à la surface ? Quand le corps mutilé d'un autre plongeur apparaît, la femme de Lukas comprend qu'il ne s'agit pas d'un accident. Et chercher la vérité va faire émerger de bien sombres histoires...

Par Sonja Delzongle
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Sonja Delzongle

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Apnée par Sonja Delzongle

Commenter ce livre

 

Apnée

Sonja Delzongle

Paru le 05/02/2026

608 pages

Editions Gallimard

10,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073113559
9782073113559
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.