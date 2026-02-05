Sur les bords de la mer Rouge, en Egypte, le jeune prodige Lukas Berger s'élance pour battre le record du monde d'apnée. Devant lui s'ouvre le Blue Hole, un gouffre réputé pour sa beauté autant que pour sa dangerosité. Lukas n'en remontera pas. Une dérive, un malaise ? Mais alors pourquoi sa montre est-elle accrochée au câble qui le reliait à la surface ? Quand le corps mutilé d'un autre plongeur apparaît, la femme de Lukas comprend qu'il ne s'agit pas d'un accident. Et chercher la vérité va faire émerger de bien sombres histoires...