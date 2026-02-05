Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Mon cahier sur les 4 opérations CP

Mouk, Christelle Adam

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pour maîtriser les 4 opérations (addition, soustraction, introduction à la multiplication et à la division) dès le CP ! 24 chapitres progressifs avec situations concrètes, exercices imagés et corrigés détachables. Parfait pour accompagner votre enfant. Ce cahier d'exercices accompagne votre enfant dans la découverte des 4 opérations fondamentales de maths dès le CP. Conçu selon les nouveaux programmes scolaires , il transforme l'apprentissage des mathématiques en aventure ludique et progressive. 24 chapitres en double-page couvrant addition, soustraction, multiplication et division Méthode progressive avec situations concrètes du quotidien Problèmes de la vie quotidienne pour donner du sens aux apprentissages Astuces pratiques pour accompagner efficacement votre enfant à la maison BONUS INCLUS : - File numérique jusqu'à 100 - Tables d'addition - Corrigés détachables pour les parents Format A4 pratique - 48 pages d'activités - Conforme aux programmes officiels Idéal pour les devoirs, le soutien scolaire et les révisions pendant les vacances.

Par Mouk, Christelle Adam
Chez Bordas Editions

|

Auteur

Mouk, Christelle Adam

Editeur

Bordas Editions

Genre

Mathématiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mon cahier sur les 4 opérations CP par Mouk, Christelle Adam

Commenter ce livre

 

Mon cahier sur les 4 opérations CP

Mouk, Christelle Adam

Paru le 05/02/2026

44 pages

Bordas Editions

5,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782047409275
9782047409275
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.