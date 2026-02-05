Mon cahier sur les 4 opérations CP

Pour maîtriser les 4 opérations (addition, soustraction, introduction à la multiplication et à la division) dès le CP ! 24 chapitres progressifs avec situations concrètes, exercices imagés et corrigés détachables. Parfait pour accompagner votre enfant. Ce cahier d'exercices accompagne votre enfant dans la découverte des 4 opérations fondamentales de maths dès le CP. Conçu selon les nouveaux programmes scolaires , il transforme l'apprentissage des mathématiques en aventure ludique et progressive. 24 chapitres en double-page couvrant addition, soustraction, multiplication et division Méthode progressive avec situations concrètes du quotidien Problèmes de la vie quotidienne pour donner du sens aux apprentissages Astuces pratiques pour accompagner efficacement votre enfant à la maison BONUS INCLUS : - File numérique jusqu'à 100 - Tables d'addition - Corrigés détachables pour les parents Format A4 pratique - 48 pages d'activités - Conforme aux programmes officiels Idéal pour les devoirs, le soutien scolaire et les révisions pendant les vacances.