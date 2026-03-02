Inscription
#Roman francophone

Un mystère à sa porte ; Pompier et papa ; Amie ou amoureuse ?

Sue MacKay

Intégrale de la série "Passion & Sauvetage" Leur coeur est plein d'amour et de courage... Un mystère à sa porte Alors qu'elle rentre chez elle, Mallory a la surprise de découvrir dans son salon un sublime inconnu. José la rassure aussitôt : il est le nouveau médecin de l'hôpital de Queenstown, et dès le lendemain, il quittera les lieux ! Entre eux, le désir est bien réel, toutefois, et l'idée d'offrir l'hospitalité à cet homme, pour la nuit, lui semble dangereuse... Pompier et papa Appelé en renfort sur une avalanche, le capitaine des pompiers Jamie Gordon secourt Kayla, une victime bloquée par la neige. Quelques jours plus tard, hanté par celle qu'il a sauvée, Jamie lui rend visite à l'hôpital. Une erreur, il en est certain : papa de deux garçons, il n'a pas le temps de tomber amoureux... Amie ou amoureuse ? Autrefois, Maisie et Zac étaient les meilleurs amis du monde. Séparés par la vie, les voilà tous deux de retour à Queenstown, où ils effectuent ensemble des missions de sauvetage, elle comme infirmière, lui en tant que policier. Si leur complicité est restée forte, Maisie éprouve pour Zac des sentiments inouïs... Mais peut-elle lui révéler qu'elle l'aime en secret ? Romans réédités

Chez Harlequin

Auteur

Editeur

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Paru le 02/03/2026

416 pages

9,00 €

