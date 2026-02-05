Le Musée des Jardins dresse un panorama des 500 créateurs de jardins les plus influents au monde et met en lumière leurs réalisations emblématiques. A travers 4 000 ans d'histoire, 6 continents, 50 pays et une multitude de styles et de climats, cet ouvrage porte un regard nouveau sur l'univers des jardins. Découvrez, classés de A à Z, les plus grands paysagistes, commanditaires, propriétaires, mécènes et influenceurs, toutes les figures qui ont façonné nos jardins, parcs et espaces verts, depuis les temps anciens jusqu'à nos jours. Désormais disponible en format mini, Le Musée des Jardins est l'ouvrage de référence sur la matière et continue de rendre compte des dernières tendances et réflexions dans le domaine - comme la réhabilitation post-industrielle, le jardin sec, la pérennité écologique ou la végétalisation naturaliste. Ici, les paysagistes contemporains rejoignent les grands noms du passé et l'ensemble des traditions : jardins "à l'anglaise" , "à la française" , italiens, islamiques, Arts & Crafts, style moderniste ou pittoresque... Chacun des 500 créateurs est représenté par une vue de l'une de ses réalisations majeures, accompagnée d'un texte replaçant le lieu et son auteur dans leurs contextes historique et stylistique. Le Musée des Jardins nous fait découvrir des paysages historiques ou contemporains, des lieux oubliés et imaginaires, des installations éphémères, des jardins d'observation et même des jardins sans plantes. Les références croisées permettent au lecteur d'approfondir ses connaissances des différents paysagistes, styles et thèmes. Ce projet a été conçu par le célèbre historien et critique paysagiste Tim Richardson en collaboration avec un panel d'experts. Présentant des figures comme Isabel & Julian Bannerman, Louis Benech, Capability Brown, Beth Chatto, Thomas Church, Beatrix Farrand, Olivier Filippi, Karl Foerster, Luciano Giubbilei, Gertrude Jekyll, Raymond Jungles, Arabella Lennox-Boyd, André Le Nôtre, Frank Lloyd Wright, Shunmyo Masuno, Ulf Nordfjell, Ken Smith, Tom Stuart-Smith ou Peter Walker, cet ouvrage d'anthologie constitue une incroyable source d'inspiration et une référence absolue en matière de design paysager.