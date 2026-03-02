Princesse pour un an ; Corps-à-corps envoûtant

PRINCESSE POUR UN AN : Maddie mène une vie plutôt morose. Jusqu'à sa rencontre avec un bel étranger qui fait aussitôt battre son coeur très vite. A force de promenades dans les criques secrètes des environs, tous deux se rapprochent. Et c'est avec stupeur que Maddie découvre bientôt qu'elle est tombée amoureuse... d'un prince ! Mais sa surprise grandit encore quand Edward Alexander de Havenhurst lui révèle qu'il doit se marier et qu'elle serait pour lui l'épouse idéale... CORPS-A-CORPS ENVOÛTANT : Voilà deux ans que Sophie n'avait pas mis les pieds sur l'île de Havenhurst, et c'est avec émotion qu'elle y retrouve sa meilleure amie, la princesse Maddie. Hélas, son séjour au palais implique qu'elle soit protégée par Lancaster, un garde du corps qu'elle ne connaît que trop bien. A deux reprises, elle s'est jetée à son cou... avant d'être éconduite. Se pourrait-il que leur tête-à-tête prolongé aboutisse cette fois enfin à la romance dont elle rêve en secret ?