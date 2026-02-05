Inscription
#Imaginaire

Les épreuves

Rachel Greenlaw, Bérangère Begout Attar

ActuaLitté
Sophia DeWinter vit sous la coupe de son oncle, le Collector, qui la tient prisonnière grâce à un pacte de sang. Quand elle découvre Killmarth, une académie d'élite où les mages les plus doués s'affrontent loin de son contrôle, elle y voit sa seule chance de liberté. Mais l'accès à l'école est réservé à ceux qui survivent aux Ordalies : une série d'épreuves magiques, brutales et souvent mortelles. Très vite, les candidats commencent à disparaître les uns après les autres. Pour rester en vie, Sophia devra choisir ses alliés avec soin, peut-être même le séduisant et redoutable Alden Locke... mais comment distinguer un ami d'un rival ou d'un meurtrier ? Avec Les épreuves, Rachel Greenlaw signe un romantasy sombre et envoûtant, qui marie l'intensité d'une romance brûlante à la noirceur du dark academia. Déjà remarquée pour The Woodsmoke Women's Book of Spells, elle s'impose ici comme une voix majeure du romantasy international, dans la lignée de Fourth Wing, La Neuvième Maison et Zodiaque Academy.

Par Rachel Greenlaw, Bérangère Begout Attar
Le MacGuffin

|

Auteur

Rachel Greenlaw, Bérangère Begout Attar

Editeur

Le MacGuffin

Genre

Mondes fantastiques

Les épreuves

Rachel Greenlaw trad. Bérangère Begout Attar

Paru le 05/02/2026

450 pages

Le MacGuffin

23,00 €

9791097949037
